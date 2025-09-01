Объем торгов по выходным на МосБирже за полгода составил более 440 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 1 миллиона частных инвесторов заключили сделки на "Московской бирже" в выходные дни с момента запуска торгов в марте 2025 года, совокупный объем их операций превысил 442,5 млрд рублей, говорится в сообщении площадки.

Всего за этот период инвесторы заключили 11,5 млн сделок.

Сейчас в выходные на фондовом рынке инвесторам доступны 150 российских акций и паи восьми биржевых фондов.

МосБиржа запустила торги по выходным с 1 марта 2025 года. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Торги проводятся с 09:50 до 19:00 по Москве. Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня.