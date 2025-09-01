Поиск

Объем торгов по выходным на МосБирже за полгода составил более 440 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 1 миллиона частных инвесторов заключили сделки на "Московской бирже" в выходные дни с момента запуска торгов в марте 2025 года, совокупный объем их операций превысил 442,5 млрд рублей, говорится в сообщении площадки.

Всего за этот период инвесторы заключили 11,5 млн сделок.

Сейчас в выходные на фондовом рынке инвесторам доступны 150 российских акций и паи восьми биржевых фондов.

МосБиржа запустила торги по выходным с 1 марта 2025 года. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Торги проводятся с 09:50 до 19:00 по Москве. Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня.

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

