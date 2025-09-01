Поиск

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ по итогам 2025 года может быть исполнен с дефицитом несколько выше запланированного сейчас уровня в 1,7% ВВП, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

"По дефициту, мы уже пересмотрели (весной этого года - ИФ), чуть побольше он стал - 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. (...) Возможно, будет выше 1,7% ВВП", - сказал он.

Источник отметил, что в связи с более низкими ожиданиями по росту ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов.

"Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - пояснил он.

Дефицит федерального бюджета в январе-июле, по предварительным данным Минфина, составил 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП, превысив годовой прогноз.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были внесены поправки, в соответствии с которыми дефицит был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Минфин пока не озвучивал предварительные параметры проекта бюджета на 2026 г и плановый период 2027-2028 гг. Согласно действующему бюджету, в котором следующий год относится к плановому периоду и, соответственно, оценки являются приблизительными, дефицит-2026 заложен в размере 0,9% ВВП.

Хроника 03 июня 2024 года – 01 сентября 2025 годаБюджет РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

OpenAI планирует построить крупный дата-центр в Индии

Страховщикам ОМС отвели год на переоформление лицензий для работы на всей территории РФ

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });