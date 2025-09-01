Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ по итогам 2025 года может быть исполнен с дефицитом несколько выше запланированного сейчас уровня в 1,7% ВВП, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

"По дефициту, мы уже пересмотрели (весной этого года - ИФ), чуть побольше он стал - 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. (...) Возможно, будет выше 1,7% ВВП", - сказал он.

Источник отметил, что в связи с более низкими ожиданиями по росту ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов.

"Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - пояснил он.

Дефицит федерального бюджета в январе-июле, по предварительным данным Минфина, составил 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП, превысив годовой прогноз.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были внесены поправки, в соответствии с которыми дефицит был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Минфин пока не озвучивал предварительные параметры проекта бюджета на 2026 г и плановый период 2027-2028 гг. Согласно действующему бюджету, в котором следующий год относится к плановому периоду и, соответственно, оценки являются приблизительными, дефицит-2026 заложен в размере 0,9% ВВП.