Рубль в понедельник развернулся вверх и немного укрепился в паре с юанем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины сессии и опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и развернулся вверх на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,2285 руб., что на 2,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 2 сентября на 9,45 копейки, до 80,4261 руб., и увеличил курс евро на 33,62 копейки, до 94,3841 руб.

"Опубликованные на прошлой неделе данные платежного баланса за второй квартал 2025 года показывают, что импорт существенно активизировался, показав рост как в годовом, так и квартальном выражении, в то время как экспорт, наоборот, снизился, оставаясь под давлением низких цен на энергоносители. В результате и торговый баланс, и счет текущих операций по итогам второго квартала оказались на минимальных уровнях со времен ковида, что может способствовать ослаблению рубля до конца текущего года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть продолжают активно повышаться вечером в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $68,21 за баррель, что на 1,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 1,16%, до $64,74 за баррель.

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Участники рынка следят за геополитическими новостями. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что лидеры двух стран "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях".

В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией российской нефти. Инвесторы и эксперты опасались, что отказ этой страны от таких закупок может изменить баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Поддержку рынку в понедельник оказывает ослабление американского доллара, повышающее привлекательность покупки нефтяных фьючерсов для трейдеров, пользующихся другими валютами, а также опасения относительно стабильности поставок российской нефти на фоне ударов, наносимых Украиной по энергетической инфраструктуре РФ.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 августа осталась на прежнем уровне - 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в понедельник на 2 базисных пункта, до 17,89% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 4 базисных пункта, до 19,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,1% годовых.