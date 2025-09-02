"Ъ" сообщил о возможном повышении экспортной пошлины на лом чермета до 5%, но не менее 25 евро/тонна

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на лом черных металлов может быть повышена до 5%, но не менее 25 евро/тонна. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к заседанию подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики РФ, которое состоялось 29 августа.

Квота на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до конца года составляет 1,5 млн тонн. На данный момент в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну

В феврале этого года ассоциация ломозаготовителей "Руслом.ком" прогнозировала падение потребления лома в этом году до 12-13,8 млн тонн по сравнению с 17,7 млн тонн в 2024 году.

"Реальное падение будет от 4 до 6 млн тонн, это 26-33% спада относительно провального 2024 года. При этом потребление лома снизится почти вдвое по сравнению с 2021 годом", - говорил "Интерфаксу" директор ассоциации Виктор Ковшевный. Темпы снижения потребления лома во многом будут зависеть от масштабов замещения лома товарами-субститутами (горячебрикетированное железо (ГБЖ), ГЖ, чугун).

Как пишет газета, среди возможных мер поддержки отрасли на подкомиссии в конце августа также обсуждались отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Также было поручено "рассмотреть возможность корректировки акциза" на сталь для вертикально интегрированных компаний.

Летом этого года глава "Северстали" Александр Шевелев говорил "Интерфаксу", что металлурги предлагают не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции.