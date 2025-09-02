Поиск

Заботкин отметил существенный прогресс в борьбе с инфляцией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ видит существенный прогресс в снижении инфляции в РФ, но устойчивые темпы роста цен пока остаются выше 4% в пересчете на год, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции во вторник.

"Можно ли говорить о победе над инфляцией? Наверное, можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года. Но утверждать, что устойчивый темп роста цен, устойчивое инфляционное давление уже снизились до целевых 4% с поправкой на сезонность в пересчете на год пока преждевременно", - сказал он.

По его словам, в июле общий рост цен "действительно сложился несколько ниже того, что предполагали недельные цифры, но это было связано со вкладом волатильных компонент - овощей, фруктов, авиабилетов".

"В устойчивых составляющих картина июля и того, о чем можно судить по недельной корзине (товаров и услуг - ИФ) в августе согласуется с тем мнением, которое было озвучено по итогам июльского заседания совета директоров – устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, находится несколько выше этой отметки", - сказал Заботкин.

"А нам важно, чтобы траектория устойчивого роста цен согласовывалась с задачей возвращения инфляции к 4% в 2026 году", - подчеркнул он.

По его словам, совет директоров в своих решениях "склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит процесс – чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными".

