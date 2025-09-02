Поиск

Глава Банка Франции считает, что ЕЦБ взял инфляцию под контроль

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне находится под надежным контролем, а экономический рост соответствует прогнозным показателям, считает член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Как стало известно во вторник, потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 2% в июле. Аналитики в среднем ожидали, что темп роста цен в августе останется на уровне предыдущего месяца.

Июньский прогноз регулятора предусматривал снижение инфляции до 1,6% в следующем году с последующим возвращением к целевому показателю в 2% к 2027 году. Обновленные прогнозы будут опубликованы по итогам сентябрьского заседания.

Также де Гало отметил, что ускорение темпов роста экономики Франции во втором квартале позволяет надеяться, что годовой рост будет на уровне ожидаемых Центробанком 0,6%.

"В условиях такой относительной устойчивости особенно важно решить главную проблему французской экономики - чрезмерный дефицит бюджета и госдолг", - заявил он.

"Не существует простого решения фискальной проблемы, - добавил глава Банка Франции. - Но чем дольше наша страна откладывает этот вопрос, тем более болезненными будут необходимые меры".

