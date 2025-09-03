Поиск

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил отметку 11,3 рубля впервые с конца июля; рубль умеренно дешевеет по отношению к основным мировым валютам в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября, а также на фоне сохраняющейся неопределенности относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Курс китайской валюты в 12:17 по Москве составил 11,302 руб., что на 3,2 коп. (или на 0,28%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 4,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, во вторник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Пара "юань/рубль" прибавила за день 0,4%, закончив сессию в районе 11,27 рубля, а официальный курс доллара США поднялся до 80,6 рубля.

"Сегодня ожидаем сохранения тенденции на умеренное ослабление нацвалюты, что будет способствовать закреплению пары "юань/рубль" в верхней половине нашего целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Давление на рубль продолжат оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров. В сложившейся ситуации верхняя половина данного коридора будет актуальной для юаня в ближайшие недели. При этом к концу месяца есть риски выхода китайской валюты в район 11,5 рубля", - прогнозирует Зварич.

