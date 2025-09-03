Российско-китайский агропромкластер планируется создать в ЕАО

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российско-китайский агропромышленный производственно-перерабатывающий кластер "Нижнеленинское-Тунцзян" планируется создать в Еврейской автономной области.

Проект вместе с крупным китайским партнером (не называется) при поддержке правительства региона будет реализовывать ГК "НСЗК" ("Новый сухопутный зерновой коридор"), сообщается в пресс-релизе группы. Трехстороннее соглашение было подписано на ВЭФ-2025.

Предполагается, что в состав кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности по производству продукции высоких переделов.

"В августе этого года агрономы ГК "НСЗК" и китайские эксперты посетили ЕАО и отобрали первые несколько десятков тысяч гектаров сельхозугодий, подходящих под цели кластера", - сообщает компания.

В настоящее время Минвостокразвития РФ совместно с Минсельхозом КНР рассматривает включение этого проекта в состав пилотных проектов российско-китайских зон сельскохозяйственного сотрудничества в рамках механизма международных территорий опережающего развития (МТОР).

ГК "НСЗК" является системным оператором международной программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай", нацеленной на рост экспорта зерна и продукции высоких переделов в страны АТР, Центральной Азии и Ближнего Востока. Для выполнения этой задачи группа построила в Забайкальске, в 4 км от границы с Манчжурией, специализированный зерновой терминал. Он способен обеспечить перевалку до 8 млн тонн зерна в год и единовременно вмещать до 80 тыс. тонн.