Акционеры "ВсеИнструменты.ру" утвердили дивиденды в 1 руб./акция

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на собрании 1 сентября утвердили дивиденды в размере 1 рубль на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общий размер выплат составит 500 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 12 сентября.

Ранее компания указывала, что фактически выплачиваемые дивиденды относятся к результатам деятельности 2024 года, хотя формально дивиденды рекомендовали по результатам II квартала.

"ПАО "ВИ.ру" не осуществляет операционную деятельность. Для выплаты дивидендов акционерам ПАО "ВИ.ру" должно было получить дивиденды от основной операционной компании группы - ООО "ВсеИнструменты.ру", что и произошло во втором квартале 2025 года", - объясняли в компании.

ПАО "ВИ.ру" в 2024 году получило прибыль в размере 669,8 млн рублей.

Дивполитика "ВИ.ру" предполагает направление на дивидендные выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соотношении чистый долг/EBITDA не более 3х.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY.

