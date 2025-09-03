Поиск

Аналитики в опросе ЦБ понизили прогнозы по средней ставке, инфляции и росту ВВП РФ на 2025 год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики немного понизили прогнозы по росту ВВП, инфляции и средней ключевой ставке на 2025 год, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,2% с 1,4% в июле.

Ожидания по инфляции на 2025 год снижены до 6,4% с 6,8%, по средней ключевой ставке – до 19% с 19,3%. Аналитики также снизили ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год – до 13,2% с 13,8%.

Опрос проводился 29 августа - 2 сентября

Прогноз по инфляции на 2026 год остался на уровне 4,7%, на 2027 год – снижен до 4,2% с 4,3%.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год сохранились на уровне 1,6%, на 2027 год – повышены до 1,9% с 1,8%.

Средняя ключевая ставка в 2027 году прогнозируется на уровне 10,3% (ранее - 10,2%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 85,5 руб. (87,3 руб. в июле), в 2026 году - 96 руб. (97,5 руб. ранее), в 2027 году - 102,6 руб. (101,5 руб. ранее).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2025 году остались на уровне $58/барр., на 2026 год - снижены до $59/барр с $60/барр., на 2027 год сохранились на уровне $60/барр.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 30 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля
Восточный экономический форум - 2025

Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });