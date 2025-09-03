Аналитики в опросе ЦБ понизили прогнозы по средней ставке, инфляции и росту ВВП РФ на 2025 год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики немного понизили прогнозы по росту ВВП, инфляции и средней ключевой ставке на 2025 год, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,2% с 1,4% в июле.

Ожидания по инфляции на 2025 год снижены до 6,4% с 6,8%, по средней ключевой ставке – до 19% с 19,3%. Аналитики также снизили ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год – до 13,2% с 13,8%.

Опрос проводился 29 августа - 2 сентября

Прогноз по инфляции на 2026 год остался на уровне 4,7%, на 2027 год – снижен до 4,2% с 4,3%.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год сохранились на уровне 1,6%, на 2027 год – повышены до 1,9% с 1,8%.

Средняя ключевая ставка в 2027 году прогнозируется на уровне 10,3% (ранее - 10,2%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 85,5 руб. (87,3 руб. в июле), в 2026 году - 96 руб. (97,5 руб. ранее), в 2027 году - 102,6 руб. (101,5 руб. ранее).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2025 году остались на уровне $58/барр., на 2026 год - снижены до $59/барр с $60/барр., на 2027 год сохранились на уровне $60/барр.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 30 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.