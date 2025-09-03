Отправка угля по морю на Дальнем Востоке выросла из-за снижения ставок в портах и роста спроса за рубежом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Грузооборот дальневосточных портов в июле обновил рекордный уровень мая, в основном за счет увеличения перевалки угля. Об этом говорится в сентябрьском докладе ЦБ РФ по региональной экономике.

Морские поставки угля на четверть превысили средние объемы первого полугодия 2025 года (с сезонной корректировкой) из-за роста спроса в связи с сокращением добычи в одной из стран Азии, жаркой погоды в странах-импортерах, а также снижения ставок на перевалку угля в портах Дальнего Востока, поясняет ЦБ.

Поставки нефти в июле также немного выросли (в месячном выражении) за счет окончания ремонтных работ в одном из портов Приморья. Однако они остались ниже рекордных уровней апреля-мая из-за приостановки добычи на Сахалине в связи с плановым ремонтом.

Контейнерооборот дальневосточных портов в июле вырос по сравнению с июнем за счет экспорта и внутренних перевозок, но по-прежнему был ниже прошлогодних значений. Контейнерный импорт третий месяц подряд сохранялся на четверть ниже среднего уровня 2024 года. Крупная транспортная компания в августе запустила регулярный сервис по доставке машинокомплектов из Китая для автозавода в центральной части страны. В августе на одном из ключевых железнодорожных узлов Дальнего Востока открыли новый транзитный парк, что позволит повысить провозную способность и ускорить обработку грузовых составов в 1,5 раза, говорится в докладе.

Согласно статистике Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"), в январе-июле 2025 года погрузка каменного угля на ДВЖД уменьшилась на 3,7% к аналогичному периоду 2024 года - до 20,4 млн тонн (48,8% общего объема погрузки - ИФ). В другом филиале РЖД, Восточно-Сибирской железной дороге, погрузка каменного угля в январе-июле сократилась на 4,8% - до 16,3 млн тонн.