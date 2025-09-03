Поиск

Трамп допустил увеличение числа американских военных в Польше

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных не панируется выводить из Польши, возможно увеличение их контингента.

"Они (американские военные, - "ИФ") останутся в Польше. У нас с Польшей полное взаимопонимание", - сказал Трамп в среду в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, отвечая на вопрос журналиста о сохранении военного контингента США в Польше.

По словам Трампа, "если что, разместим там еще больше (военных), если они (Польша - ИФ) захотят". "Они давно хотели, чтобы наших войск было больше", - сказал американский президент.

По словам Трампа, "мы даже не задумывались о том, чтобы выводить войска из Польши". "Мы рассматриваем такие варианты в отношении других стран, но никогда по отношению к Польше. Мы полностью на ее стороне и всегда поможем ей защитить себя", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что у США и Польши "отношения, основанные на большом доверии – большем, чем с большинством стран".

США Польша Дональд Трамп
