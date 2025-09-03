Рост цен на огурцы в РФ за неделю замедлился до 2,2%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 26 августа по 1 сентября повысились на 2,2%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее цены повысились на 7,6%, на предыдущей - на 5,2%. Вместе с тем нынешние цены наполовину ниже тех, что были в начале года.

В целом цены на плодоовощную продукцию, как и неделей ранее, стали меньше на 3,2%. В том числе морковь подешевела на 7,2% (на 6,6% на предыдущей неделе), картофель - на 6,9% (на 7,6%), капуста - на 5,7% (на 5%), лук - на 5,5% (на 5,8%), свекла - на 3,7% (на 5,7%), яблоки - на 3,4% (на 3,3%), помидоры - на 2,8% (на 5,5%). Цены на бананы практически не изменились.

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 16,1%. Цены на морковь выросли на 5%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 6,3%, лук - на 10,8%, картофель - на 19,2%, капуста - на 25,6%, помидоры - на 46,5%, бананы - на 15,4%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.