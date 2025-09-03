Рубль подешевел по отношению к юаню в среду, опустившись к минимумам с конца июля

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос по итогам торгов на Московской бирже в среду. Рубль подешевел, опустившись к минимальным значениям с конца июля, отыгрывая как падение мировых цен на нефть, так и ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября.

Кроме того, определенное давление на курс нацвалюты оказывала и сохраняющаяся неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,296 руб., что на 2,6 коп. (или на 0,23%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. На пике роста в середине торговой сессии юань поднимался до отметки 11,324 руб.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 сентября на 25,41 копейки, до 80,8488 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,66 копейки, до 94,2539 руб./EUR1.

Падение мировых цен на нефть усилилось в среду днем на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ может вновь увеличить квоты на добычу в ближайшие выходные. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве упала на 1,21%, до $68,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому моменту на 1,31%, до $64,73 за баррель.

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Такая мера может быть принята для восстановления доли альянса на нефтяном рынке. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

"Если добыча нефти повысится в соответствии с новыми квотами, на рынке образуется существенный профицит с сентября 2025 года, что вызовет рост запасов, если только их не компенсируют новыми ограничениями", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю. "Фьючерсы на 2026 год торгуются в районе $65-66 за баррель, что говорит о том, что рынок уверен в восстановлении ограничений на добычу нефти в ОПЕК+, - добавил он. - Мы разделяем эту точку зрения, хотя и полагаем, что сначала могут реализоваться понижательные риски на фоне роста предложения".

Участники нефтяного рынка также продолжают следить за новостями геополитики, оценивая новые ограничительные меры США. Американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти. Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Аналитики ожидают сокращения на 3,4 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.

Минфин РФ с 5 сентября по 6 октября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 31,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,4 млрд рублей. С 7 августа по 4 сентября Минфин продает валюту и золото на 6,2 млрд рублей, по 0,3 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке. ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.). Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 сентября по 6 октября 2025 года будет продавать валюту объемом 10,34 млрд руб. в день (с 7 августа по 4 сентября продает по 9,24 млрд руб. в день).

Комментарии аналитиков

"В среду рубль продолжил снижаться в паре с китайским юанем. В первой половине дня он довольно активно сдавал позиции, при этом пара "юань-рубль" поднималась выше 11,32 руб./юань впервые с 30 июля. Затем рубль отыграл часть снижения и к вечеру его котировки находились уже вблизи отметки 11,3 руб./юань, в том числе благодаря решению Минфина увеличить в сентябре продажи валюты на 1,1 млрд рублей в день - до 10,34 млрд рублей. В то же время негативное влияние на рубль продолжают оказывать риски введения новых антироссийских санкций, снижение экспортных поступлений из-за падения цен на нефть и одновременное повышение спроса на валюту из-за восстанавливающегося импорта, а также ожидания очередного снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в следующую пятницу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рыночное равновесие между общим объемом покупок иностранной валюты и ее продаж, видимо, постепенно нарушается, вызывая ослабление рубля. С одной стороны, этому может способствовать дальнейшее сокращение нефтегазовых доходов, о чем сегодня сообщил Минфин, - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - С другой, давление на курс рубля оказывает растущий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, реагирующих на подъем потребительской активности. Этому способствует постепенное смягчение денежно-кредитных условий, жесткость которых ранее образовала отложенный спрос на товары и услуги. Теперь он дополнительно подстегивает импорт со стороны населения и бизнеса".

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, тенденция к умеренному ослаблению нацвалюты в середине недели сохранилась. "Давление на рубль продолжали оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров. В сложившейся ситуации актуальной для юаня в ближайшие недели будет верхняя половина нашего целевого диапазона 11,0-11,5 руб./юань. При этом к концу месяца есть риски выхода китайской валюты в район 11,5 рубля", - полагает Зварич.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием и которые американский лидер назвал интересными. "Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете", - сказал он в Белом доме. Трамп отметил, что внимательно наблюдает за перспективами возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что пока следует подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий. Трамп подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение украинского кризиса.

Президент США также предупредил, что может изменить свою позицию. "У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет - мы займем другую позицию", - сказал Трамп журналистам во вторник.

Россия рассчитывает на продолжение прямых переговоров с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Министр подчеркнул, что "урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается нашим приоритетом".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно слегка снижаются в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании Банка России 12 сентября. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 сентября осталась на уровне предыдущего дня - 17,75% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду по отношению к вторнику на 1 базисный пункт - до 17,87% годовых, на срок три месяца - снизилась на 4 базисных пункта (до 19,42% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 2 базисный пункта (до 21,06% годовых).