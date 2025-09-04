"Росатом" может построить в Амурской области ветропарк мощностью до 400 МВт

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - АО "Росатом Возобновляемая энергия" (входит в ГК "Росатом") может построить в Амурской области ветропарк "Успеновская ВЭС" мощностью до 400 МВт. Соответствующее соглашение с правительством Амурской области и "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) было подписано в рамках ВЭФ-2025.

Соглашение предусматривает взаимодействие при реализации проекта по созданию ветропарка, а также поддержку инвестора со стороны Амурской области и КРДВ в целях обеспечения возможности получения статуса резидента территории опережающего развития "Амурская", говорится в сообщении "Росатома".

АО "Росатом Возобновляемая энергия" (прежнее название - "Новавинд") было создано в 2017 году для консолидации ветроэнергетических активов "Росатома". Портфель проектов компании в РФ составляет порядка 1,7 ГВт с учетом уже введенных на 1 ГВт.

На прошедшем в августе конкурсе на строительство возобновляемой генерации на Дальнем Востоке были отобраны два проекта АО "ВетроСПК" (входит в "Росатом") в Амурской области мощностью 89,84 МВт и 140 МВт с вводами в эксплуатацию в 2027 и 2028 гг. соответственно, а также еще один проект в Хабаровском крае мощностью 139,86 МВт и вводом в 2028 году.