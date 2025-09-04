Wildberries-Russ и ГК "Просвещение" намерены развивать цифровую платформу в сфере госзакупок для школ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Wildberries-Russ (ООО "РВБ") совместно с ГК "Просвещение" планируют развивать цифровую платформу в сфере госзакупок для российских школ. Об этом было объявлено в рамках сессии ВЭФ-2025 "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в четверг.

"Создано совместное предприятие ГК "Просвещение" и Wildberries, которое как механизм должно обеспечить реализацию процесса. Мы планируем и ставим целью, что все закупки в системе образования - школьного, колледжей, детсадов - будут проходить с использованием платформенных решений, которые позволяют обеспечить прозрачность, открытость закупки. Любые поставщики могут приходить, но с одним условием - за качество и какое оборудование закупать - это будут требования министерства просвещения. Чтобы школы были уверены, что даже если они закупают ниже той цены, по которой они уже покупали, это будет качественное и нужное им оборудование. Это будет ответственность министерства просвещения", - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В частности, с 1 сентября в Рязанской области при участии Минпросвещения реализуется пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу, к которой подключены 10 учебных заведений. До конца года в рамках проекта можно осуществлять малые закупки до 600 тыс. руб.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, по итогам пилота будет проведен "детальный анализ проекта, в том числе на площадке комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"". "С учетом результатов эксперимента предложим проработанные решения, которые можно будет масштабировать", - сказал он.

Основательница Wildberries Татьяны Ким заявила, что объединенная компания стала участником проекта "по инициативе государства": "Мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries-Russ, речь идет о всех категориях товаров, которые учебные заведения могут закупать по нормативам оснащенности согласно приказам Минпросвещения.

Цифровая платформа предполагает полную автоматизацию закупочной деятельности. Отбор поставщиков осуществляется с учетом экспертизы ГК "Просвещение", карточки товаров допущенные поставщики могут размещать в соответствии с определенными критериями.

За счет упрощения формирования документации планируется сокращение сроков обеспечения заказов (по словам Малкова, сроки от заключения контракта до поставки товара могут сократится с 21 до 3 дней).

Ценообразование на платформе будет единым для всех участников закупок, при этом надзорные органы получат доступ ко всей аналитике закупок, отчетность и полный контроль за исполнением заказов.