OpenAI увеличила объем вторичной продажи акций до $10,3 млрд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI решила увеличить размер вторичной продажи акций более чем на $4 млрд, в результат чего общий объем составит около $10,3 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источник.

В рамках вторичной продажи реализовать бумаги компании смогут нынешние и бывшие работники разработчика ChatGPT. Сотрудники, владеющие акциями OpenAI более двух лет, должны до конца сентября решить, будут ли они участвовать в этой сделке, сообщил источник. Само размещение запланировано на октябрь.

Оценка стоимости OpenAI по итогам продажи может составить $500 млрд. В ходе последнего раунда привлечения инвестиций, проведенного ранее в этом году, компания была оценена в $300 млрд.

В число потенциальных покупателей акций OpenAI входят SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, MGX и T. Rowe Price.