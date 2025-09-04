Поиск

РФ ожидает снижения товарооборота с Арменией в 2025 году вдвое до около $6 млрд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Взаимная торговля России и Армении в этом году уже значительно сократилась и по итогам 2025 года может составить чуть более $6 млрд, что вдвое меньше, чем в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Что касается торговли России и Армении, она уже сократилась значительно, и мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. То есть если в прошлом году было 12,4 млрд, то в этом году, наверное, будет в районе 6, может быть, чуть побольше", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

С этого года Армения запустила процесс принятия решения о вступлении страны в Евросоюз. Власти и РФ, и Армении, комментируя это решение, отмечали невозможность одновременного членства Армении в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), участником которого страна сейчас является наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

В начале этого года Оверчук указывал на негативное влияние решения Армении на экономические отношения с РФ. По его словам, российский бизнес ещё в 2024 году начал постепенное сокращение операций на армянском рынке.

