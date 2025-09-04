Объем открытых позиций на срочном рынке Мосбиржи в августе достиг рекордных 3 трлн руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем открытых позиций на срочном рынке "Московской биржи" в августе 2025 обновил исторический максимум, составив 3 трлн рублей на конец месяца, говорится в сообщении торговой площадки.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2025 года на уровне 2,7 трлн рублей. По итогам августа 2024 года объем открытых позиций составлял 1,9 трлн рублей.

Общий объем операций на срочном рынке Мосбиржи в августе 2025 года составил 9,8 трлн рублей (8,2 трлн рублей в августе 2024 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже заключали 184 тыс. клиентов (132 тыс. в августе 2024 года). Доля физлиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 53%.

Наиболее популярными инструментами в портфелях физлиц по состоянию на конец августа стали квартальные фьючерсы на индекс МосБиржи, квартальные фьючерсы на золото, квартальные фьючерсы на газ Henry Hub, квартальные фьючерсы на валютные пары "доллар США - российский рубль" и "китайский юань - российский рубль", вечные фьючерсы на индекс МосБиржи, квартальные фьючерсы на нефть и индекс РТС.

Доля вечерней сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 17%, на утренние торги в августе пришлось 5% от общего объема.

В августе Мосбиржа запустила торги на срочном рынке по выходным. По итогам месяца их общий объем составил 67 млрд рублей.