Мосбиржа запускает торги по выходным на срочном рынке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 16 августа начнет проводить торги в выходные дни на срочном рынке.

Торговая сессия будет проходить с 09:50 до 19:00 по Москве (09:50-10:00 - аукцион открытия).

Инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов. Сделки с опционами доступны только в адресном режиме.

Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

Мосбиржа с марта 2025 года запустила торги по выходным на рынке акций. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.