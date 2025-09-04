ВЭБ задумался об открытии офиса во Владивостоке, намерен оценить расходы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ рассматривает возможность открытия офиса во Владивостоке, оценит, во сколько это может обойтись, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы обсуждаем возможность открытия во Владивостоке офиса, который будет работать по арктической и дальневосточной теме. Некоторые наши пессимисты говорят: но как же вы будете организовывать работу, ведь большая разница во времени. Думаю, что ВЭБ благодаря офису во Владивостоке сможет работать 24 часа в сутки. Поэтому эта вещь осуществима", - сказал Шувалов, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

"Надо только понять, сколько это будет для нас стоить. Мы можем эти расходы разнести или в течение одного финансового года, либо на два. Но точно проект хороший. И тем более здесь есть университет (ДФУ, на площадке его кампуса проходит форум - ИФ). Кадры на месте. Молодежь будем таким образом подтягивать к нашей повестке", - отметил глава ВЭБа.

В марте, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", президент РФ Владимир Путин предложил сформировать на базе ВЭБа проектный офис для решения задач инфраструктурного развития Арктического региона, требующих крупных инвестиций.

Зампред ВЭБа Артем Довлатов в ходе ВЭФ сообщил, что этот проектный офис создан, его работа сфокусирована на привлечении инвесторов, внебюджетного финансирования и международных партнеров.