Поиск

ВЭБ задумался об открытии офиса во Владивостоке, намерен оценить расходы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ рассматривает возможность открытия офиса во Владивостоке, оценит, во сколько это может обойтись, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы обсуждаем возможность открытия во Владивостоке офиса, который будет работать по арктической и дальневосточной теме. Некоторые наши пессимисты говорят: но как же вы будете организовывать работу, ведь большая разница во времени. Думаю, что ВЭБ благодаря офису во Владивостоке сможет работать 24 часа в сутки. Поэтому эта вещь осуществима", - сказал Шувалов, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

"Надо только понять, сколько это будет для нас стоить. Мы можем эти расходы разнести или в течение одного финансового года, либо на два. Но точно проект хороший. И тем более здесь есть университет (ДФУ, на площадке его кампуса проходит форум - ИФ). Кадры на месте. Молодежь будем таким образом подтягивать к нашей повестке", - отметил глава ВЭБа.

В марте, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", президент РФ Владимир Путин предложил сформировать на базе ВЭБа проектный офис для решения задач инфраструктурного развития Арктического региона, требующих крупных инвестиций.

Зампред ВЭБа Артем Довлатов в ходе ВЭФ сообщил, что этот проектный офис создан, его работа сфокусирована на привлечении инвесторов, внебюджетного финансирования и международных партнеров.

ВЭБ Владивосток Игорь Шувалов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });