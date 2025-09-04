Рубль в четверг упал в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль упал на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,346 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 44,89 копейки, до 81,2977 руб., и увеличил курс евро на 52,15 копейки, до 94,7754 руб.

"Рубль поначалу активно дешевел к юаню, который впервые с конца июля приближался к отметке 11,38 руб. Затем российская валюта перешла к умеренной коррекции и отыграла часть ощутимых дневных потерь. Рыночный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вероятно, продолжает нарушаться в сторону ослабления рубля. Ее приток от экспорта остается ограниченным из-за относительно низких цен на нефть, что усугубляется геополитическим дисконтом на российские поставки сырья. В то же время общий объем покупок инвалюты может планомерно увеличиваться, в основном за счет восстановления импорта по мере усиления активности потребителей. Этому способствует снижение процентных ставок вслед за ключевой. Ближайшей целью восстановления пары CNY/RUB остается обозначенный ранее уровень 11,5 руб., немного выше которого в конце июля был установлен пятимесячный максимум", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президентский указ, создавший механизм обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших российских экспортеров, действует, и при необходимости обнуленный недавно норматив может быть изменен, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

"Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но, тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - сказал Яковлев на сессии ВЭФ-2025 в четверг.

"На сегодняшний день эти параметры обнулены, тем не менее инфраструктура и сам указ продолжают действовать, поэтому, если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены", - заявил директор департамента Минфина.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в четверг, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,9%, до $66,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,81%, до $63,45 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $66,35 за баррель, на WTI - до $62,72 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения, что ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть очередное увеличение добычи для восстановления своей доли мирового нефтяного рынка.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что вопроса о дальнейшем увеличении добычи нефти восемью странами-добровольцами в повестке сейчас нет. "Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы и исходя из этого решаем вопросы на месте", - сказал он.

Негативное влияние на котировки нефти также оказали сигналы роста запасов в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Согласно официальному отчету министерства энергетики, опубликованному в 19:00, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 сентября снизилась на 1 базисный пункт, до 17,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в четверг также на 1 базисный пункт, до 17,86% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 4 базисных пункта, до 19,38% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,04% годовых.