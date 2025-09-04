Поиск

Рубль в четверг упал в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль упал на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,346 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 44,89 копейки, до 81,2977 руб., и увеличил курс евро на 52,15 копейки, до 94,7754 руб.

"Рубль поначалу активно дешевел к юаню, который впервые с конца июля приближался к отметке 11,38 руб. Затем российская валюта перешла к умеренной коррекции и отыграла часть ощутимых дневных потерь. Рыночный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вероятно, продолжает нарушаться в сторону ослабления рубля. Ее приток от экспорта остается ограниченным из-за относительно низких цен на нефть, что усугубляется геополитическим дисконтом на российские поставки сырья. В то же время общий объем покупок инвалюты может планомерно увеличиваться, в основном за счет восстановления импорта по мере усиления активности потребителей. Этому способствует снижение процентных ставок вслед за ключевой. Ближайшей целью восстановления пары CNY/RUB остается обозначенный ранее уровень 11,5 руб., немного выше которого в конце июля был установлен пятимесячный максимум", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президентский указ, создавший механизм обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших российских экспортеров, действует, и при необходимости обнуленный недавно норматив может быть изменен, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

"Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но, тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - сказал Яковлев на сессии ВЭФ-2025 в четверг.

"На сегодняшний день эти параметры обнулены, тем не менее инфраструктура и сам указ продолжают действовать, поэтому, если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены", - заявил директор департамента Минфина.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в четверг, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,9%, до $66,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,81%, до $63,45 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $66,35 за баррель, на WTI - до $62,72 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения, что ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть очередное увеличение добычи для восстановления своей доли мирового нефтяного рынка.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что вопроса о дальнейшем увеличении добычи нефти восемью странами-добровольцами в повестке сейчас нет. "Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы и исходя из этого решаем вопросы на месте", - сказал он.

Негативное влияние на котировки нефти также оказали сигналы роста запасов в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Согласно официальному отчету министерства энергетики, опубликованному в 19:00, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 сентября снизилась на 1 базисный пункт, до 17,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в четверг также на 1 базисный пункт, до 17,86% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 4 базисных пункта, до 19,38% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,04% годовых.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });