Краснов инициировал включение в международные договоры РФ пункта о взаимной защите активов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что по его инициативе в договоры России с иностранными странами будет включены положения о взаимной защите инвестиций от замораживания в рамках санкций.

"Учитывая международный характер форума, я хочу проинформировать вас, что по моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций", - сказал Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).