Поиск

В Сбербанке считают, что лидеры угольной отрасли выйдут в прибыль при смягчении ДКП

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры угольной отрасли выйдут в прибыль при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ослаблении курса нацвалюты до 95 рублей за доллар США и восстановлении цен на сырье, считает Сбербанк.

"По прогнозам наших аналитиков, при смягчении ДКП и курсе нацвалюты 95 рублей за доллар, а также частичном восстановлении цен лидеры отрасли должны выйти в прибыльность", - сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ВЭФ-2025.

Он отметил, что угольная отрасль после цикла высоких цен 2022-2023 годов с 2024 года проходит сложный цикл, обусловленный низкими ценами на уголь, высокой зависимостью от высококонкурентного рынка Китая и удорожанием железнодорожной логистики в РФ.

"Порядка 50% экспорта угля РФ в этих условиях операционно убыточно в 2025 году. На этом фоне наблюдается снижение добычи в Кузбассе, что отчасти компенсируется ростом добычи на Дальнем Востоке. При этом даже экспортерам на Дальнем Востоке приходится не просто на фоне удорожания финансирования", - добавил зампред.

Попов обратил внимание на принимаемые властями РФ меры по поддержке отрасли (ключевые из них - предоставление скидок по тарифам РЖД и оптимизация налоговой нагрузки).

Сбербанк Анатолий Попов угольная отрасль ДКП курс рубля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });