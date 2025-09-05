В Сбербанке считают, что лидеры угольной отрасли выйдут в прибыль при смягчении ДКП

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры угольной отрасли выйдут в прибыль при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ослаблении курса нацвалюты до 95 рублей за доллар США и восстановлении цен на сырье, считает Сбербанк.

"По прогнозам наших аналитиков, при смягчении ДКП и курсе нацвалюты 95 рублей за доллар, а также частичном восстановлении цен лидеры отрасли должны выйти в прибыльность", - сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ВЭФ-2025.

Он отметил, что угольная отрасль после цикла высоких цен 2022-2023 годов с 2024 года проходит сложный цикл, обусловленный низкими ценами на уголь, высокой зависимостью от высококонкурентного рынка Китая и удорожанием железнодорожной логистики в РФ.

"Порядка 50% экспорта угля РФ в этих условиях операционно убыточно в 2025 году. На этом фоне наблюдается снижение добычи в Кузбассе, что отчасти компенсируется ростом добычи на Дальнем Востоке. При этом даже экспортерам на Дальнем Востоке приходится не просто на фоне удорожания финансирования", - добавил зампред.

Попов обратил внимание на принимаемые властями РФ меры по поддержке отрасли (ключевые из них - предоставление скидок по тарифам РЖД и оптимизация налоговой нагрузки).