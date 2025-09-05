В ЦБ РФ заявили, что граничение "не более 10 банковских карт на человека" не создаст сложностей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение по количеству банковских карт на человека - не более 10 штук - не создаст сложностей, считает зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

"Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", - сообщил Гузнов журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"Думаю, что не создаст каких-то больших сложностей", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли ограничение "не более 10 карт на гражданина" оптимальным.

Ранее сообщалось, что власти РФ планируют ввести ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Правительство ранее опубликовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде.

Банк России оценивал число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек. Нерезиденты, по данным ЦБ, составляют около трети от общего числа дропперов.