Поиск

В ЦБ РФ заявили, что граничение "не более 10 банковских карт на человека" не создаст сложностей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение по количеству банковских карт на человека - не более 10 штук - не создаст сложностей, считает зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

"Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", - сообщил Гузнов журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"Думаю, что не создаст каких-то больших сложностей", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли ограничение "не более 10 карт на гражданина" оптимальным.

Ранее сообщалось, что власти РФ планируют ввести ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Правительство ранее опубликовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде.

Банк России оценивал число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек. Нерезиденты, по данным ЦБ, составляют около трети от общего числа дропперов.

Центробанк РФ Алексей Гузнов банковские карты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });