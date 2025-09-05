Поиск

Путин считает, что российские финансовые власти проводят устойчивую макроэкономическую политику

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские финансовые власти, правительство и Банк России ведут себя профессионально, проводя устойчивую макроэкономическую политику, считает президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на пленарном заседании Восточного экономического форума на вопрос, какому мнению стоит верить рядовому россиянину - что российская экономика находится в тяжелой ситуации или что она стабильна, глава государства отметил: "Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Если обращаться к мнению действительно специалистов, они разные, и вопросы, которые вы задаете, только кажутся простыми".

Так, по его словам, если говорить о росте цен, то это инфляция, с которой борется ЦБ, пытаясь вернуть ее "к известным и нужным показателям - не больше 4-5%". "Но это связано с высокой ключевой ставкой, это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать, но тогда цены будут расти", - сказал Путин.

"Единственное, что я хочу сказать, хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство и ЦБ ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, исходили из того, что базовым условием для развития экономики, а значит, и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что так будет и на этот раз", - заключил глава государства.

