Broadcom в III финквартале увеличила выручку на 22%, лучше прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 22%, а также дала сильный прогноз на текущий финквартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3 августа, составила $4,14 млрд, или $0,85 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,88 млрд, или $0,4 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Годом ранее компания отразила разовые неденежные отчисления в размере $4,5 млрд.

Без учета разовых факторов Broadcom получила прибыль в размере $1,69 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,66 на акцию.

Квартальная выручка Broadcom составила $15,95 млрд против $13,07 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $15,83 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom в минувшем финквартале увеличилась на 26%, до $9,17 млрд. В сегменте инфраструктурного программного обеспечения показатель повысился на 17%, до $6,79 млрд.

Согласно прогнозу Broadcom, по итогам текущего финансового квартала выручка составит около $17,4 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя - $14 млрд.

Совет директоров компании одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,59 на акцию.

Бумаги Broadcom подорожали на 4,6% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на треть, до $1,42 трлн.