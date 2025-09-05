Проект меткомплекса "Русской нержавеющей компании" под Волгоградом подорожал до 200 млрд руб.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект ООО "Русская нержавеющая компания" (РНК), строящего комплекс по выпуску нержавеющего проката под Волгоградом, оцениваются в 200 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с участниками молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

Ранее стоимость проекта, озвученная несколько лет назад, составляла более 100 млрд рублей.

"Первый этап предприятия откроется уже в этом году – это производство холоднокатаного нержавеющего проката. В следующем году рассчитываем на открытие горячекатанного производства. И в 2027 - начале 2028 года мы планируем завершить реализацию этого проекта с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей", - сказал Бочаров.

РНК строит в г.Волжском Волгоградской области на площади 60 га производственный комплекс по выпуску горяче- и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов мощностью до 500 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, в IV квартале 2025 года уже будет выпущена первая партия холоднокатаного рулонного проката.

Холдинговой компанией "Русской нержавеющей компании" является ООО "РНК-Холдинг".

С конца 2023 года 50% "РНК-Холдинга" принадлежит ООО "Элемент 28" (входит в структуру "Норникеля". Тогда же доля Волжского трубного завода (ВТЗ), который ранее был единственным владельцем холдинга, сократилась до 50%. С июня 2024 года доля ВТЗ составляет 49%, еще 1% – у ООО "РНК-Сервис".