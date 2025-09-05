Поиск

"Росагролизинг" учредил компанию для управления новыми направлениями бизнеса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" учредил ООО "Инфраструктура-РАЛ", сообщается в ЕГРЮЛ.

Генеральным директором новой компании назначен Владимир Балтер, который также занимает пост первого заместителя гендиректора "Росагролизинга".

"Это компания создана для координации направлений, которые по своей бизнес-модели отличаются от основной лизинговой деятельности, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росагролизинга". - По сути, это управляющая компания, которая учреждена в рамках реализации стратегии развития, включающей диверсификацию бизнеса".

Как сообщалось, новая стратегия развития "Росагролизинга", рассчитанная на период до 2030 года, предусматривает существенную диверсификацию его бизнеса. Фокус на укрепление материально-технической базы АПК сохраняется и усиливается. Вместе с этим направления работы расширяются за счет поставок других видов техники и оборудования, в частности, автомобильного и железнодорожного транспорта, мусоровозов, предоставления широкого спектра услуг, в том числе нелизинговых.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2024 году компания поставила аграриям более 18 тыс. единиц техники и оборудования (на 88 млрд рублей), что на 25% больше, чем в 2023 году. В 2025 году планируется повторить этот рекорд.

Росагролизинг ООО "Инфраструктура-РАЛ" Владимир Балтер
