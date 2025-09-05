Цена золота превысила $3650 за унцию, обновив рекорд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота обновила исторический максимум и превысила $3650 за унцию.

Слабые данные с рынка труда США усилили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что оказывает поддержку рынку золота, отмечают эксперты.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось всего на 22 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс. Кроме того, данные за июнь и июль в совокупности были пересмотрены в сторону снижения на 21 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц. Таким образом, она достигла максимального уровня с октября 2021 года.

Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения базовой ставки Федрезервом в сентябре на 25 базисных пунктов в 84% и сразу на 50 базисных пунктов - в 16%, сообщает агентство Reuters.

В ходе торгов в пятницу на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали $3554,2 за унцию. По данным на 17:34 МСК драгметалл торгуется на уровне $3637,3 за унцию, что на 0,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

С начала текущего года драгметалл подорожал на 37% после подъема на 27% по итогам 2024 года, чему способствовали ослабление курса доллара США, покупки золота мировыми центральными банками, смягчение денежно-кредитной политики и общая геополитическая и экономическая неопределенность.

"Прогноз для золота, несомненно, оптимистичен, поскольку опасения по поводу занятости перевешивают инфляцию в краткосрочной, а возможно, и среднесрочной перспективе. Однако, я думаю, что мы всё ещё слишком далеки от $4 тыс. за унцию, если только не произойдет серьезных потрясений", - заявил независимый трейдер металлами Тай Вонг.

Индекс акций золотодобытчиков NYSE Arca Gold Miners достиг исторического максимума в пятницу. Это первый пик с 2011 года, когда инвесторы скупали безопасные активы на фоне долгового кризиса в Европе и первого понижения кредитного рейтинга США.

На этот раз ощущение неопределенности, вызванное торговыми войнами, ухудшением геополитической обстановки и угрозой независимости ФРС, привело к резкому росту акций ряда крупнейших представителей отрасли, входящих в индекс. Бумаги Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corp. подорожали более чем на 80% в этом году.

"У всех золотодобывающих компаний в моем портфеле рентабельность собственного капитала оказалась почти вдвое выше, чем в прошлом году, поскольку доход, который они получают от продажи золота, увеличился, - заявил аналитик Veritas Investment Research Мартин Прадье. - Поэтому, конечно, они должны подорожать до исторических максимумов".