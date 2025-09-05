Рубль в пятницу упал до минимумов с конца июля в паре с юанем

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на фоне активно дешевеющей нефти.

Нефть заметно опустилась в ожидании встречи ОПЕК+ 7 сентября, на которой может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем наращивании добычи для увеличения доли организации на мировом нефтяном рынке. "Восьмерка" стран ОПЕК+, до этого добровольно ограничивавшая свою добычу, уже восстановила производство примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,401 руб., что на 5,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань поднялся выше 11,4 руб. впервые с 29 июля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,79 копейки, до 81,5556 руб./$1, и увеличил курс евро на 70,38 копейки, до 95,4792 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"За неделю курс рубля ослаб на 1,2% и достиг отметки 11,4 за юань, обновив максимум с конца июля. Этому способствовали усилившиеся ожидания более широкого шага снижения ключевой ставки на заседании в следующую пятницу. Минфин сообщил, что с 5 сентября по 6 октября увеличит продажи валюты по бюджетному правилу (до 1,4 млрд руб./день после 0,3 млрд руб./день в предыдущем месяце ранее). Вместе с этим чистые совокупные продажи валюты Минфина и ЦБ РФ вырастут до 10,3 млрд руб./день с текущих 9,2 млрд руб./день. Таким образом, полагаем, что влияние этого аспекта на курс рубля будет минимальным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Давление на рубль продолжает оказывать внешнеторговый фактор. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается ограниченным, в первую очередь из-за относительно низких цен на нефть, что усугубляется геополитическим дисконтом в стоимости российского экспорта. С другой, спрос на инвалюту способен постепенно увеличиваться, в основном со стороны импорта, чему способствует усиление потребительской активности по мере снижения процентных ставок вслед за ключевой. Ближайшая цель роста юаня по-прежнему находится в районе уровня 11,5 руб., немного выше которого в конце июля был установлен пятимесячный максимум. Попытка пробоя этой области сопротивления может быть предпринята уже в начале следующей недели", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Общий объем предложения валюты юрлицами (без учета банков) на внутреннем валютном рынке РФ в августе 2025 года вырос на 21,6% относительно предыдущего месяца и составил $30,4 млрд (основной рост произошел за счет нефинансовых компаний), несмотря на сокращение чистых продаж крупнейших экспортеров, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

В целом суммарные покупки валюты юридическими лицами (без учета банков) в августе составили 2,7 трлн рублей, увеличившись на 29,5% относительно предыдущего месяца (в июле - 2,1 трлн рублей).

Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в августе составили $6,2 млрд, снизившись на 31% относительно предыдущего месяца (снижение относительно среднего значения за предшествующие 3 месяца составило 22%). Компании накапливали иностранную валюту, чтобы погасить обязательства перед кредитными организациями, при этом доля рубля в экспортной выручке ряда компаний продолжила возрастать.

Среднедневные чистые продажи также сократились (на 25% м/м) и составили $295 млн.

С середины августа перестало действовать требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших экспортеров: своим постановлением кабинет министров снизил соответствующие нормативы до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 105%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно мая 2025 года.

ВЭФ

Российские финансовые власти, правительство и Банк России, ведут себя профессионально, проводя устойчивую макроэкономическую политику, считает президент РФ Владимир Путин.

Комментируя рост цен, Путин отметил, что ЦБ борется с инфляцией, пытаясь вернуть ее "к известным и нужным показателям - не больше 4-5%". "Но это связано с высокой ключевой ставкой, это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать, но тогда цены будут расти", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ-2025.

"...Российские финансовые власти, правительство и ЦБ, ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития экономики, а значит, и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что так будет и на этот раз", - заключил Путин.

Банк России и Минфин могли бы "подрегулировать" курс рубля, у нынешнего не видно фундаментальных оснований, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин.

"Я бы предпринял определенные действия (по ослаблению курса). Я не знаю - какие. Я не очень понимаю, что отражает этот курс наш на самом деле. Я думаю, что есть ряд (мер), и продажа валюты, которая осуществляется, и других вещей, которые делаются. Я думаю, ЦБ и Минфин могли бы подрегулировать это. Он сегодня высоковат и плохо отражается на бюджете", - заявил он в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ-2025.

Отвечая на вопрос о справедливом курсе рубля, она сказал: "Я не знаю, где эта справедливость. Думаю, что лучше спросить экспортеров. Я думаю, что, конечно, 90 (рублей за доллар - ИФ) был бы не перебор".

Ранее в четверг ситуацию с курсом рубля прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф. Он ждет ослабления курса к концу этого года до 85-90 рублей за доллар.

"На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем, 85-90 (руб. за доллар - ИФ) - это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что курс рубля в обновленном макроэкономическом прогнозе будет крепче прежних оценок. "И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики", - заявил Решетников.

Нефть

Цены на нефть продолжают активно снижаться вечером в пятницу и завершают неделю в минусе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опускается на 2,75%, до $65,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 3,07%, до $61,53 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 0,8% на сигналах излишка нефти на американском рынке.

Как стало известно в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 сентября выросла на 1 базисный пункт, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, уменьшилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 17,85% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,02% годовых.