Поиск

Bloomberg сообщил, что ОПЕК+ в октябре увеличит добычу на 137 тыс. б/с

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с. Они должны были действовать до конца 2026 года, но альянс на встрече в воскресенье утвердил их ускоренный возврат на рынок. Теперь "восьмерка" ОПЕК+ рассчитывает избавиться от данных ограничений до августа 2026 года.

Ранее агентство писало, что ускоренное наращивание добычи нефти продвигает Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+.

В число стран добровольцев ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.

нефть ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Восточный экономический форум - 2025

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро
Восточный экономический форум - 2025

Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

Восточный экономический форум - 2025

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });