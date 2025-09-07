Bloomberg сообщил, что ОПЕК+ в октябре увеличит добычу на 137 тыс. б/с

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с. Они должны были действовать до конца 2026 года, но альянс на встрече в воскресенье утвердил их ускоренный возврат на рынок. Теперь "восьмерка" ОПЕК+ рассчитывает избавиться от данных ограничений до августа 2026 года.

Ранее агентство писало, что ускоренное наращивание добычи нефти продвигает Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+.

В число стран добровольцев ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.