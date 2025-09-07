Министры восьми стран ОПЕК+ начали встречу по обсуждению плана добычи нефти на октябрь

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, начали встречу по обсуждению плана производства на октябрь, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+, продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка, сообщали в пятницу источники агентства Bloomberg. Накануне они подтвердили агентству, что альянс согласовал увеличение добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с.

Один из траншей ограничений восьми стран ОПЕК+, на 2,2 млн б/с, ускоренно возвращен на рынок с апреля по сентябрь текущего года. Сейчас действуют ограничения в 1,65 млн б/с - до конца 2026 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг отмечал, что в ходе совещания планируется оценить текущую ситуацию на мировых рынках. На момент своего заявления он подчеркнул, что вопроса об увеличении добычи в повестке пока не было: "Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы, и исходя из этого решаем вопросы на месте".

В число стран добровольцев ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.