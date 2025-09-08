Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кипрская Burger King Russia редомицилирована в Россию и продолжит работу как МКООО "БКР".

По данным ЕГРЮЛ, МКООО зарегистрировано 1 сентября в САР Калининградской области, данные о владельцах не раскрываются. Гендиректором компании является Сергей Козлов, который возглавляет ООО "Бургер Рус", мастер-франчайзи Burger King в России (у международной сети не было собственных ресторанов в России - ИФ).

МКООО принадлежит 99,84% капитала "Бургер Рус".

В 2022 году Burger King приостановил поддержку сети ресторанов в России на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок, а также перестал утверждать решения об инвестициях и расширении в России.

В 2024 году выручка российского ООО "Бургер Рус" по РСБУ достигла 90,26 млрд рублей, увеличившись на 21,2%. Валовая прибыль выросла на 14,3%, до 17,29 млрд рублей, в то время как чистая прибыль снизилась на 8,1% и составила 1,63 млрд рублей.