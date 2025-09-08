Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2015 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе увеличились на $29,9 млрд (на 0,9%) к июлю и составили $3,322 трлн, сообщил Народный банк Китая.

Это самый значительный объем с декабря 2015 года.

Юань в августе подорожал на 0,9% к доллару США. Курс доллара США снизился на 2,2% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец августа составляли 74,02 млн унций по сравнению с 73,96 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл десятый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота достигли $253,84 млрд против $243,99 млрд на конец июня.

Китайская экономика продолжает сохранять стабильный рост, демонстрируя устойчивость и жизнеспособность, что способствует сохранению валютных резервов страны на стабильном уровне, заявили в Государственном управлении валютного контроля КНР.