Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2015 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе увеличились на $29,9 млрд (на 0,9%) к июлю и составили $3,322 трлн, сообщил Народный банк Китая.

Это самый значительный объем с декабря 2015 года.

Юань в августе подорожал на 0,9% к доллару США. Курс доллара США снизился на 2,2% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец августа составляли 74,02 млн унций по сравнению с 73,96 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл десятый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота достигли $253,84 млрд против $243,99 млрд на конец июня.

Китайская экономика продолжает сохранять стабильный рост, демонстрируя устойчивость и жизнеспособность, что способствует сохранению валютных резервов страны на стабильном уровне, заявили в Государственном управлении валютного контроля КНР.

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минфины Казахстана и России обсуждают финансирование первой АЭС в Казахстане

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Восточный экономический форум - 2025

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

