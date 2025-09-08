Экспортные цены на российскую пшеницу за неделю снизились до $227-229/т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в сентябре на минувшей неделе снизились на $3 до $227-229 за тонну (FOB), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Цены на французскую пшеницу ослабли на $6 до $224 за тонну, румынскую - на $5 до $233, украинскую - на $1 до $226, аргентинскую - $2 до $228, американскую - до $1 до$221 за тонну.

Как отметили аналитики, биржевой рынок пшеницы падал на фоне улучшающихся видов на урожай в основных странах-экспортерах. Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) повысило прогноз урожая пшеницы в стране в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) на 3,2 млн тонн до 33,8 млн тонн. В Аргентине доля пшеницы в хорошем и отличном состоянии на 3 сентября выросла до 79% (76% неделей ранее, 44% год назад). "Медвежью картину дополняют улучшающиеся виды на урожай в России, где публичные аналитические агентства повысили прогнозы валового сбора пшеницы до диапазона 85,5-86 млн тонн (без учета новых регионов) с высокой вероятностью дальнейшего повышения", - заявили в центре.

Как считают аналитики, Пакистан в этом сезоне может нарастить импорт пшеницы, поскольку наводнение в его основном сельхозрегионе - штате Пенджаб - уничтожило около 30% ее запасов в штате. Оно также нанесло ущерб посевам кукурузы и риса. Правительство штата на фоне быстрорастущих цен на пшеницу и муку на месяц запретило использовать пшеницу в производстве кормов.

Тунис на тендере приобрел 125 тыс. тонн пшеницы (протеин 11,5%) по ценам $256-258 за тонну (C&F) с поставкой с 10 октября по 20 ноября. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила в среднем $225 за тонну.

"Сухая и теплая погода в центре России и Поволжье в ближайшие две недели будет благоприятна для завершения уборки пшеницы и ячменя, а также для сева озимых. На большей части Сибири и Урала ожидается снижение количества дождей, что позволит ускорить уборку зерновых", - заявили в аналитическом центре.

Экспортная цена на российский ячмень осталась без изменений - $228 за тонну (FOB), цена в глубоководных портах - 16 000-16 500 рублей (без НДС) за тонну.

Цена на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю выросла на 150 рублей, до 16 000-16 500 рублей за тонну, на малой воде - снизилась на 100 рублей, до 14 700-15 000 рублей за тонну.

Внутренние цены на пшеницу существенно не изменились, за исключением Сибири, где на ценовую ситуацию начал влиять новый урожай. Цены на пшеницу 4 класса здесь снизились на 350 рублей, до 10 000-11 000 рублей за тонну (без НДС). В большей части региона в ближайшие две недели ожидается сухая погода, отметили аналитики.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) оставались на уровне около 14 000-14 400 рублей за тонну, в Поволжье - 12 000-13 000 рублей, в центральной России - 12 500-13 000 рублей (на 100 рублей ниже, чем неделей ранее).