PNC Financial купит конкурирующую FirstBank Holding за $4,1 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американская финкомпания PNC Financial Services Group покупает конкурирующую FirstBank Holding Co., включая ее банковское подразделение FirstBank, за $4,1 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, PNC оплатит сделку денежными средствами и акциями, причем у акционеров FirstBank есть возможность выбрать, в каком виде получить оплату. В общей сложности PNC выделит на сделку 13,9 млн собственных акций и $1,2 млрд.

FirstBank предоставляет коммерческие и розничные банковские услуги в штатах Колорадо и Аризона, активы банка на 30 июня 2025 года составляли $26,8 млрд. В общей сложности FirstBank управляет 95 отделениями.

"Приобретение FirstBank с его присутствием на быстро растущих рынках укрепит позиции PNC как одного из ведущих банков США", - говорится в пресс-релизе. PNC занимает восьмое место среди американских банков по объему активов.

Советы директоров обеих финкомпаний одобрили сделку, стороны планируют закрыть ее в начале 2026 года.