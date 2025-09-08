Поиск

PNC Financial купит конкурирующую FirstBank Holding за $4,1 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американская финкомпания PNC Financial Services Group покупает конкурирующую FirstBank Holding Co., включая ее банковское подразделение FirstBank, за $4,1 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, PNC оплатит сделку денежными средствами и акциями, причем у акционеров FirstBank есть возможность выбрать, в каком виде получить оплату. В общей сложности PNC выделит на сделку 13,9 млн собственных акций и $1,2 млрд.

FirstBank предоставляет коммерческие и розничные банковские услуги в штатах Колорадо и Аризона, активы банка на 30 июня 2025 года составляли $26,8 млрд. В общей сложности FirstBank управляет 95 отделениями.

"Приобретение FirstBank с его присутствием на быстро растущих рынках укрепит позиции PNC как одного из ведущих банков США", - говорится в пресс-релизе. PNC занимает восьмое место среди американских банков по объему активов.

Советы директоров обеих финкомпаний одобрили сделку, стороны планируют закрыть ее в начале 2026 года.

США FirstBank PNC PNC Financial Services Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });