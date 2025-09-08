Поиск

"Росатом" рассчитывает нарастить выручку к 2030 году до 5 трлн рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Выручка госкорпорации "Росатом" к 2030 году должна вырасти до 5 трлн рублей – такой стратегический показатель прописан в отчете компании за 2024 год.

"Уровень определен с учетом цели по глобальному технологическому лидерству, для достижения которой корпорация должна увеличить масштаб деятельности до уровней существующих глобальных технологических лидеров через географическую экспансию и развитие новых продуктов", - говорится в документе.

По итогам 2024 года выручка корпорации составила около 3,09 трлн руб., что "на 20% больше показателя предыдущего года". Как поясняется в отчете, рост показателя обусловлен увеличением выручки "от реализации транспортных услуг, ураносодержащей продукции и услуг по обогащению, проектов по сооружению АЭС, приобретенной электроэнергии и произведенной электроэнергии, теплоэнергии и мощности, а также прочих энергоресурсов".

Кроме того, "Росатом" напомнил, что портфель зарубежных заказов по итогам прошлого года "достиг 128,8 млрд долларов США, а выручка от зарубежных проектов - 18 млрд долларов США, что на 10% больше показателя предыдущего периода".

