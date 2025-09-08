Тихоокеанская ж/д может быть продлена до Тунгусского угольного бассейна Красноярского края

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дальнесрочный план развития Тихоокеанской железной дороги предполагает ее продление до Тунгусского угольного бассейна Красноярского края, что позволит вывозить уголь для экспорта на побережье Охотского моря в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью "Интерфаксу".

"Вторая ветка будет иметь протяженность 562 км с разъездами. Но и это не предел. Есть замысел дотянуть ее дальше – до Тунгусских месторождений Красноярского края, то есть, через всю Якутию. Мы, таким образом, свяжем три самых крупных региона страны. И тогда дорога пойдет от Красноярского края сюда, в Хабаровский, к Тихому океану", - сказал он.

Такая возможность ранее, в октябре 2024 года, была обозначена в распоряжении правительства РФ, предполагающем утверждение перечня объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (...)".

Железная дорога была включена в распоряжение в такой формулировке: "Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимые для перевозки и перевалки угля между Тунгусским угольным бассейном Красноярского края, Эльгинским угольным комплексом Республики Саха (Якутия) и угольными морскими терминалами в районе мыса Манорский (Хабаровский край), подлежащие строительству (реконструкции) в их составе объекты капитального строительства, объекты инженерной инфраструктуры, электрические сети и сети связи".

При этом ранее сообщалось, что в апреле 2024 года Альберт Авдолян – бенефициар Эльгинского угольного проекта – зарегистрировал ООО "Тунгусский уголь", которое будет заниматься добычей угля. В пресс-службе бизнесмена тогда не комментировали создание новой структуры.

Название "Тунгусский уголь" созвучно с крупнейшим в мире по залежам углей Тунгусским угольным бассейном, располагающимся в трех регионах (Красноярский край, Якутия, Иркутская область). Запасы угля составляют порядка 2,299 трлн тонн.

Как сообщалось, в ходе Восточного экономического форума-2025 была введена Тихоокеанская железная дорога протяженностью около 530 км от Эльгинского угольного проекта в Якутии до порта на побережье Тихого океана в Хабаровском крае. Она необходима для вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии, через порт "Эльга" на побережье Тихого океана.

В апреле 2025 года "Эльга" начала строительство второго пути. Это позволит увеличить провозную способность магистрали с 30 млн до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн. Непосредственным владельцем лицензии на Эльгинское угольное месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").

"Эльгауголь" в 2024 году добыл более 28,6 млн тонн угля, обогатительные мощности составили 31,5 млн тонн. В 2025 году на месторождении запущены все фабрики обогатительного комплекса "Эльгинский". Годовая мощность одиннадцати фабрик составляет 38,5 млн тонн концентрата.