Поиск

Тихоокеанская ж/д может быть продлена до Тунгусского угольного бассейна Красноярского края

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дальнесрочный план развития Тихоокеанской железной дороги предполагает ее продление до Тунгусского угольного бассейна Красноярского края, что позволит вывозить уголь для экспорта на побережье Охотского моря в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью "Интерфаксу".

"Вторая ветка будет иметь протяженность 562 км с разъездами. Но и это не предел. Есть замысел дотянуть ее дальше – до Тунгусских месторождений Красноярского края, то есть, через всю Якутию. Мы, таким образом, свяжем три самых крупных региона страны. И тогда дорога пойдет от Красноярского края сюда, в Хабаровский, к Тихому океану", - сказал он.

Такая возможность ранее, в октябре 2024 года, была обозначена в распоряжении правительства РФ, предполагающем утверждение перечня объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (...)".

Железная дорога была включена в распоряжение в такой формулировке: "Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимые для перевозки и перевалки угля между Тунгусским угольным бассейном Красноярского края, Эльгинским угольным комплексом Республики Саха (Якутия) и угольными морскими терминалами в районе мыса Манорский (Хабаровский край), подлежащие строительству (реконструкции) в их составе объекты капитального строительства, объекты инженерной инфраструктуры, электрические сети и сети связи".

При этом ранее сообщалось, что в апреле 2024 года Альберт Авдолян – бенефициар Эльгинского угольного проекта – зарегистрировал ООО "Тунгусский уголь", которое будет заниматься добычей угля. В пресс-службе бизнесмена тогда не комментировали создание новой структуры.

Название "Тунгусский уголь" созвучно с крупнейшим в мире по залежам углей Тунгусским угольным бассейном, располагающимся в трех регионах (Красноярский край, Якутия, Иркутская область). Запасы угля составляют порядка 2,299 трлн тонн.

Как сообщалось, в ходе Восточного экономического форума-2025 была введена Тихоокеанская железная дорога протяженностью около 530 км от Эльгинского угольного проекта в Якутии до порта на побережье Тихого океана в Хабаровском крае. Она необходима для вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии, через порт "Эльга" на побережье Тихого океана.

В апреле 2025 года "Эльга" начала строительство второго пути. Это позволит увеличить провозную способность магистрали с 30 млн до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн. Непосредственным владельцем лицензии на Эльгинское угольное месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").

"Эльгауголь" в 2024 году добыл более 28,6 млн тонн угля, обогатительные мощности составили 31,5 млн тонн. В 2025 году на месторождении запущены все фабрики обогатительного комплекса "Эльгинский". Годовая мощность одиннадцати фабрик составляет 38,5 млн тонн концентрата.

Красноярский край Тунгусский уголь Эльга Эльгауголь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });