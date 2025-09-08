Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2920 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель), сдерживающим покупателей фактором выступают риски введения Западом новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил 2920 пунктов на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили акции "Норникеля" (+3%), ПАО "Полюс" (+2,4%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2921,62 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1117,78 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 сентября, составил 82,3397 руб. (+78,41 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+2%), "ФосАгро" (+2%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "ММК" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "НЛМК"(+1,2%),"АЛРОСА" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы") "Т-Технологии" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1%), ВТБ (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (+12,5% и +10,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+9,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+8,3%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+7,7%), бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,5%), ПАО "Яковлев" (+5,7%).

Акции ПАО "Яковлев" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" выросли на корпоративных новостях. Завершены работы по эскизному проекту авиационного двигателя ПД-26 на базе разработанного газогенератора ПД-35, защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом РФ и ПАО "Ил", говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Самару.

В них также сообщается, что на стадии сертификационных испытаний находится разработка авиадвигателя ПД-8, сертификация которого запланирована на этот год. Шесть силовых установок в течение года уже поставлены для проведения заводских летных испытаний опытных SJ-100, на двух самолетах выполнено более 50 испытательных полетов. "В рамках исполнения комплексной программы законтрактована поставка 84 серийных силовых установок в интересах ПАО "Яковлев" . Начало поставок первых серийных силовых установок - IV квартал 2025 года", - отмечается в материалах.

Кроме того, импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям в производственном центре ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), в конце прошлой недели совершил первый полет с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. В "Ростехе" сообщают, что в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных SJ-100.

Снизились акции МКПАО "Эталон Груп" (-9,2%, до 52,68 рубля) на первых торгах после редомициляции компании. Мосбиржа приняла решение с 8 сентября перевести обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп" из раздела "третий уровень" в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила ранее торговая площадка.

Девелоперская группа в конце июля сообщила о завершении редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском и автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon Group в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп".

Также просели бумаги "М.Видео" (-2,9%, до 87,6 рубля), причем днем бумаги опускались до 85,6 рубля - минимума с декабря 2024 года на фоне известий, что совет директоров компании на заседании 8 сентября может предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке обратно на открытую. Допэмиссия "М.Видео" по закрытой подписке была утверждена в конце июня 2025 года. При этом в мае 2025 года компания отказалась от допэмиссии по открытой подписке.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,75 млрд рублей (из них 5,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 4,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,58 млрд рублей на акции "Т-Технологии" ).