Лукашенко инициирует создание в Белоруссии финансово-промышленных групп

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовиться к созданию в стране финансово-промышленных групп, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"В целях привлечения в экономику дополнительных ресурсов для реализации инвестиционных программ Национальному банку с участием банков и госорганов целесообразно проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп", - сказал Лукашенко.

По его словам, создание финансово-промышленных групп будет способствовать формированию новой системы инвестирования, более эффективному задействованию финансовых активов банков как потенциальных инвесторов.

"К финансированию инвестиций должны активнее подключаться не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации, которым следует внедрять новые финансовые инструменты поддержки. Главный критерий при этом - рост их доли в ВВП", - добавил Лукашенко.