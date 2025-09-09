Модернизацию аэропорта Архангельска планируется завершить в 2027 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новый этап реконструкции международного аэропорта Архангельска ("Талаги") планируется начать в 2026 году и завершить в 2027 году. Об этом говорится в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры в регионах до 2036 года.

Инвестиции в строительство нового терминала в аэропорту Архангельска составят 6 млрд рублей. Начать проектирование планируется в текущем году.

Новый терминал должен иметь площадь около 7 тыс. кв. метров. Он будет рассчитан как на международный, так и на внутренний турпоток, со ссылкой на владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко сообщали ранее "Ведомости Северо-Запад".

Правительство РФ выделит на модернизацию аэропорта 3,8 млрд рублей.

Ранее в аэропорту уже проводилась реконструкция ключевой инфраструктуры. Так, в марте-ноябре 2023 года аэропорт "Талаги" был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и проведение ряда других работ. Воздушное сообщение с Архангельском осуществлялось через аэродром "Васьково" (Приморский район Архангельской области), который ранее обслуживал только местные воздушные линии. Первые регулярные рейсы с новой ВПП отправились 1 декабря 2023 года, но реконструкция продолжилась и в следующем году.

В марте 2024 года закончили реконструкцию второго павильона аэропорта – новый пассажирский терминал площадью 1,5 тыс. кв. м был встроен между павильонами внутренних и международных линий. Терминал обслуживает пассажиров внутренних и международных рейсов.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Его пассажиропоток в 2024 году вырос в 2,5 раза к предыдущему году - до 1,06 млн человек. Базовый перевозчик – Smartavia.

Учредителем АО "Аэропорт Архангельск" является комитет регионального имущества Архангельской области. Согласно отчетности компании, на 31 декабря 2024 года 31,49% ее уставного капитала принадлежали ООО "Новапорт Холдинг".