Народный банк Китая продлил соглашение о валютных свопах с ЕЦБ, ЦБ Швейцарии и Венгрии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлили договор о валютных свопах евро/юань, сообщили эти центробанки.

Это соглашение было первоначально заключено в октябре 2013 года на три года и затем трижды продлевалось.

На этот раз его продлили до 8 октября 2028 года, то есть, на такой же срок и на аналогичных условиях: максимальный объем линии свопов составляет 350 млрд юаней и 45 млрд евро.

"Соглашения о предоставлении ликвидности способствуют глобальной финансовой стабильности, - отмечается в пресс-релизе ЕЦБ. - Соглашение с НБК обусловлено значительными объемами двусторонней торговли и инвестиций между еврозоной и Китаем".

Также НБК продлил соглашение о валютных свопах со Швейцарским национальным банком (SNB) и Венгерским национальным банком (MNB). Объем первого из них составляет 150 млрд юаней и 17 млрд франков, второго - 40 млрд юаней и 1,9 трлн форинтов. Оба соглашения действуют пять лет.

"Соглашения о свопах будут способствовать дальнейшему углублению валютно-финансового сотрудничества, развитию двусторонней торговли и инвестиций между Китаем и соответствующими экономиками, а также поддержанию стабильности финансовых рынков", - говорится в сообщении НБК.

