Алжир пригласил Россию участвовать в нефтегазовых тендерах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства.

Такое предложение было высказано на встрече замминистра энергетики России Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом и другими членами кабинета министров.

Стороны подробно обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Договорились тесно координировать усилия для защиты интересов государств-экспортеров углеводородов на глобальных энергетических рынках.

"Среди основных приоритетов, которые мы считаем важными продвигать совместными усилиями, - содействие свободной торговле энергоресурсами, обмен технологиями, защита критически важной инфраструктуры, а также расширение числа участников ФСЭГ и его диалоговых партнеров, включая ШОС, АТЭС и другие форумы", - отметил российский замминистра.

Стороны условились также приступить к совместным проектам в других африканских странах, в том числе в области электроэнергетики.

Стороны обсудили потенциальные сферы взаимодействия Минэнерго и компаний ТЭК с банковскими организациями на африканском континенте.

