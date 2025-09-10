Поиск

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе замедлился до 0,2%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю со 2 по 8 сентября выросли на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста немного замедлились: на предыдущей неделе яйца впервые за долгое время подорожали на 0,3%.

Цены на мясо кур, как и неделей ранее, выросли на 0,2%. Это самые низкие темпы роста на мясном рынке, за исключением баранины, цены на которую не изменились. Цены на говядину выросли на 0,3%, свинину - на 0,4%.

Сахар-песок подорожал на 0,3% против 0,4% неделей ранее. В то же время рост цен на гречневую крупу ускорился до 0,4% с 0,2% на предыдущей неделе.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на сосиски и сардельки повысились на 0,7%, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко и творог - на 0,4%, мороженую рыбу, сыры, пшеничный хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, пастеризованное молоко, маргарин, ржаной хлеб, черный чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшено, вермишель, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.

В то же время сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 0,4%, подсолнечное масло и соль - на 0,3%, сметана - на 0,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });