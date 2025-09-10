Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе замедлился до 0,2%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю со 2 по 8 сентября выросли на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста немного замедлились: на предыдущей неделе яйца впервые за долгое время подорожали на 0,3%.

Цены на мясо кур, как и неделей ранее, выросли на 0,2%. Это самые низкие темпы роста на мясном рынке, за исключением баранины, цены на которую не изменились. Цены на говядину выросли на 0,3%, свинину - на 0,4%.

Сахар-песок подорожал на 0,3% против 0,4% неделей ранее. В то же время рост цен на гречневую крупу ускорился до 0,4% с 0,2% на предыдущей неделе.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на сосиски и сардельки повысились на 0,7%, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко и творог - на 0,4%, мороженую рыбу, сыры, пшеничный хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, пастеризованное молоко, маргарин, ржаной хлеб, черный чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшено, вермишель, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.

В то же время сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 0,4%, подсолнечное масло и соль - на 0,3%, сметана - на 0,1%.