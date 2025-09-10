Рубль в среду упал, обновив минимум с середины марта в паре с юанем

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал, в том числе из-за риска введения новых антироссийских санкций, обновил при этом минимум с середины марта. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,917 руб., что на 13,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань поднялся выше 11,9 руб. впервые с 13 марта.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 сентября на 1,68 рубля, до 84,9211 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,79 рубля, до 99,8246 руб./EUR1.

"В среду рубль продолжил снижаться в паре с китайским юанем, при этом пара "юань-рубль" поднималась выше 11,9 руб./юань впервые с 13 марта. Среди основных факторов, оказывающих давление на рубль, отметим повышение спроса на валюту из-за восстановления импорта, в том числе благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ и усилению деловой и потребительской активности. Снижение ключевой ставки также ослабляет необходимость в повышенной продаже валюты экспортерами. Кроме того, наблюдается уменьшение предложения иностранной валюты из-за падения цен на нефть и санкционного давления на российских экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать, готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников. Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индии, введенные Брюсселем.

Также Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе. В ответ на вопрос журналиста, может ли разговор с состояться на текущей неделе, Трамп сказал: "Я думаю, на этой или в начале следующей недели".

Тем временем председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала к срочной работе над новым решением по финансированию военных усилий Украины за счет российских замороженных активов, выдвинув предложение о "репарационном кредите".

"Используя остатки денежных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - заявила глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации".

Она сказала, что эти деньги помогут Украине уже сегодня, но они также будут иметь "решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Нефть

Цены на нефть ускорили рост к вечеру среды, инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают перспективы усиления давления США на покупателей российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $67,72 за баррель, что на 2,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 2,3%, до $64,06 за баррель.

Израиль накануне нанес удар по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Эти действия ставят под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, отмечает агентство Bloomberg.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 сентября, выросли на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 365 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 сентября увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 17,85% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 2 базисных пункта, до 19,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила также на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,91% годовых.