Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Фото: Fang Dehua/VCG via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), выпускающий в РФ автомобили под маркой Haval, планирует в 2026 году ввести производство автокомпонентов в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году", - написал Миляев в своем телеграм-канале по итогам встречи с руководством компании.

Губернатор также сообщил, что обсуждена возможность эксплуатации автомобилей марки Haval в сфере такси.

Как сообщалось, соглашение о реализации инвестпроекта губернатор Тульской области подписал с представителями компании Great Wall Motor в рамках ПМЭФ-2025. Объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. Будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

В конце апреля в ходе поездки тульской делегации в КНР была достигнута договоренность с компанией "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" об углублении локализации производства и строительстве завода по производству автокомпонентов, коробок передач, а также элементов экстерьера и интерьера в индустриальном парке "Узловая".

Отмечалось, что правительство Тульской области готовит в Минпромторг РФ несколько предложений, направленных на развитие автомобилестроения.

В конце сентября 2020 года Минпромторг РФ подписал специнвестконтракт с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". В Минпромторге отмечали, что автопроизводитель взял на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Отмечалось также, что автопроизводитель планирует в течение шести лет локализовать в России более 80% производства.

Российский автосборочный завод Haval начал работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год. В 2024 году, по данным регионального правительства, произведено более 132 тыс. машин. За пять месяцев 2025 года завод выпустил более 48 тыс. автомобилей.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Инвестиции компании в производство в Тульской области по состоянию на 1 января 2025 года составили 64,184 млрд рублей, создано 4,787 тыс. рабочих мест.