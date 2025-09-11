Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз достигли рекордов, тогда как Dow Jones снизился по итогам торгов в среду.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе уменьшились на 0,1% в помесячном выражении, сообщило министерство труда. Сокращение было зафиксировано впервые за четыре месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали увеличения на 0,3%, по данным Trading Economics.

Эти данные усилили ожидания, что темпы роста потребительских цен в стране продолжат ослабевать. В результате всё больше аналитиков прогнозируют, что Федеральная резервная система на следующей неделе может принять решение о снижении базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Котировки акций Oracle Corp. (SPB: ORCL) в среду взлетели почти на 36%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в первом финквартале (июнь-август) зафиксировал рост выручки в "облачном" сегменте на 28%. По итогам всего фингода компания прогнозирует скачок данного показателя на 77%.

Цена бумаг GameStop поднялась на 3,3%. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники резко увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале (завершился 2 августа), завершив без убытка пятый квартал подряд.

Сервис заказа такси Lyft Inc. запускает тестовую версию беспилотных поездок в Атланте с водителем, обеспечивающим безопасность. Роботакси оснащены беспилотными системами, разработанными May Mobility Inc. Котировки акций Lyft выросли на 3,1%.

Цена бумаг видеоплатформы Vimeo Inc. подскочила почти на 61% на новости о том, что ее покупает итальянский разработчик приложений Bending Spoons за $1,38 млрд. Компании планируют завершить сделку в четвертом квартале, после чего будет проведен делистинг акций Vimeo с биржи.

Помимо этого акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 3,9%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 9,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,4%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,9%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,4%.

В то же время котировки ADR китайского производителя электромобилей Nio (SPB: NIO) уменьшились почти на 9%. Компания планирует разместить акции для финансирования развития бизнеса. Цена продажи запланирована на уровне от 42,86 гонконгского доллара ($5,5) до 44,46 доллара. Если размещение пройдет по верхней границе этого диапазона, его объем превысит $1 млрд.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 3,2% после провального запуска нового iPhone 17.

Цена акций Chewy Inc. упала на 16,6%. Онлайн-магазин товаров для животных во втором финквартале (завершился 3 августа) сократил чистую прибыль до $62,2 млн по сравнению с $299,4 млн за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль составила 33 цента в расчете на акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 3,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 3,8%, McDonald's Corp. (SPB: MCD) - на 2,1%, Boeing Co. (SPB: BA) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 220,42 пункта (на 0,48%) и составил 45490,92 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 19,43 пункта (на 0,30%) - до 6532,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 6,57 пункта (на 0,03%) и завершил сессию на отметке 21886,06 пункта.