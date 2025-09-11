Поиск

Solidcore в I полугодии снизил EBITDA в 2,3 раза до $152 млн

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal ) по итогам I полугодия 2025 года из-за негативной динамики выручки и затрат снизил EBITDA в 2,3 раза до $152 млн, сообщила компания.

Для сравнения, аналитики "Велес Капитала" накануне ожидали этот показатель на уровне $165 млн.

Выручка Solidcore снизилась в 2,2 раза до $325 млн, поскольку задержки в сторонней переработке концентрата Кызыла полностью нивелировали положительную динамику цен на золото, поясняет компания.

Денежные затраты (TCC) составили $1458 на унцию золотого эквивалента, увеличившись в полтора раза, что отражает инфляционное давление и распределение затрат на меньшее количество унций реализованного металла. Компания ожидает, что за полный год TCC снизятся в связи с увеличением объема продаж во II полугодии и будут ближе к верхней границе прогнозного диапазона $1000-1100.

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил $86 млн, что отражает накопление запасов концентрата и снижение скорректированной EBITDA. Компания сгенерировала отрицательный свободный денежный поток $220 млн, но прогнозирует существенный положительный денежный поток во II полугодии и за полный 2025 год в связи с высвобождением оборотного капитала.

Чистая денежная позиция Solidcore на конец июня снизилась до $143 млн.

Solidcore
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });