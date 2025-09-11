Solidcore в I полугодии снизил EBITDA в 2,3 раза до $152 млн

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal ) по итогам I полугодия 2025 года из-за негативной динамики выручки и затрат снизил EBITDA в 2,3 раза до $152 млн, сообщила компания.

Для сравнения, аналитики "Велес Капитала" накануне ожидали этот показатель на уровне $165 млн.

Выручка Solidcore снизилась в 2,2 раза до $325 млн, поскольку задержки в сторонней переработке концентрата Кызыла полностью нивелировали положительную динамику цен на золото, поясняет компания.

Денежные затраты (TCC) составили $1458 на унцию золотого эквивалента, увеличившись в полтора раза, что отражает инфляционное давление и распределение затрат на меньшее количество унций реализованного металла. Компания ожидает, что за полный год TCC снизятся в связи с увеличением объема продаж во II полугодии и будут ближе к верхней границе прогнозного диапазона $1000-1100.

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил $86 млн, что отражает накопление запасов концентрата и снижение скорректированной EBITDA. Компания сгенерировала отрицательный свободный денежный поток $220 млн, но прогнозирует существенный положительный денежный поток во II полугодии и за полный 2025 год в связи с высвобождением оборотного капитала.

Чистая денежная позиция Solidcore на конец июня снизилась до $143 млн.