Рубль к концу торгов успел отыграть большую часть дневных потерь к юаню

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В четверг на торгах "Московской биржи" рубль сначала значительно дешевел к юаню, но по итогам волатильной сессии сумел отыграть значительную часть дневных потерь.

К 19:00 юань подорожал на 3,2 копейки, до 11,949 рубля. В ходе торгов пара "юань-рубль" поднималась до 12,05 рубля за юань впервые с 10 марта.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 12 сентября на 74,36 копейки, до 85,6647 рубля, и, напротив, уменьшил курс евро на 8,79 копейки, до 99,7367 рубля.

"В последние дни на валютном рынке обороты торгов и волатильность курса рубля возросли. Перед заседанием Банка России по ключевой ставке, а также из-за рисков введения новых антироссийских санкций национальная валюта дешевеет. За неделю рубль ослабевал до 12,05 рубля за юань и 86 рублей за доллар. Данные валютные значения - сильные уровни сопротивления по парам CNY/RUB и USD/RUB. Ожидаем стабилизации и укрепления рубля в случае отсутствия негативных новостей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор белов.

"Рубль открылся с гэпом вниз к юаню, испытав кратковременную просадку. Затем российская валюта быстро восстановилась, однако отскок курса рубля от достигнутых минимумов пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции волны снижения, стартовавшей в начале августа. Вызвавшие ее драйверы остаются актуальными и даже способны усиливаться. Это прежде всего сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Данные факторы также обуславливают существенный дисконт в ценах на российские поставки сырья. К тому же котировки нефти остаются на относительно низком уровне. В результате уменьшается поступление иностранной валюты в страну, спрос на которую способен расти, и прежде всего со стороны восстанавливающегося импорта. Этому способствует смягчение денежно-кредитных условий, которое в том числе дает возможность экспортерам продавать меньше инвалюты для внутренних расходов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В Кремле считают спокойной и предсказуемой макроэкономическую ситуацию в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с ростом внебиржевого курса евро и доллара. Его спросили, является ли этот рост результатом целенаправленной политики, связана ли она с упавшими доходами бюджета и какой курс доллара в Кремле считают оптимальным на сегодняшний день.

"Это не прерогатива Кремля - считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара, это - рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил о том, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам - не нравится, то - наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или в меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков.

Банк России накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июня.

По этим данным, инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле. Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе составил 0,33% против 0,34% в июле.

Это второй раз, когда Банк России публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров по ставке. Впервые ЦБ это сделал год назад, тоже накануне заседания по ставке (тогда оно прошло 13 сентября). После выхода этих данных в сентябре 2024 года некоторые аналитики пересмотрели свои ожидания по ставке ЦБ: если раньше базовым вариантом они считали ее сохранение на уровне 18%, то потом ждали повышения до 19-20%. ЦБ в итоге повысил ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 19% годовых.

Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике пройдет в пятницу, 12 сентября.

Аналитики считают, что ЦБ будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 б.п. При этом большинство экспертов полагают, что регулятор предпочтет больший шаг снижения в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует меньший шаг снижения в 100 б.п. (до 17%).

Росстат накануне опубликовал данные по динамике цен за август и начало сентября. В августе была зафиксирована дефляция снижение цен составило 0,4% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ). Августовские данные оказались существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля. На 8 сентября годовая инфляция ускорилась до 8,16%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Ценовые ожидания предприятий в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года. Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы уже после заседания совета по ставке - 17 сентября.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в июле 2025 года увеличилось на 41,6%, до $13,2 млрд, по сравнению с $9,3 млрд в июне, сообщается на сайте ЦБ.

Профицит внешней торговли в июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года вырос на 29,6% с $10,2 млрд.

В январе-июле 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 12,8%, до $70,7 млрд с $81,1 млрд.

Экспорт из России в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 16%, до $38 млрд с $32,8 млрд, по отношению к июлю 2024 года - на 6,7% с $35,7 млрд.

Экспорт в январе-июле 2025 года составил $234,1 млрд, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($244 млрд).

Импорт в Россию в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 5,8%, до $24,9 млрд с $23,6 млрд, по отношению к июлю 2024 года - снизился на 2,5% с $25,5 млрд.

Импорт в январе-июле 2025 года составил $163,4 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года ($162,9 млрд).

По базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.

Снижение цен на нефть ускорилось вечером в четверг, инвесторы реагируют на новый прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,66%, до $66,36 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,87%, до $62,48 за баррель.

МЭА в четверг повысило оценки по росту мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч б/с.

"Рост мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - сообщается в отчете агентства. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Кроме того, опубликованные накануне данные Минэнерго США показали рост резервов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 сентября упала на 68 базисных пунктов, до 17,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,82%, 19,16% и 20,88% годовых соответственно.